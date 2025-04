DFP, Alleanza delle Cooperative: più sviluppo, tutele e liquidità per consentire a imprese di affrontare crisi dazi

(Teleborsa) -rappresenta una notizia positiva per lagrazie anche alle maggiori entrate fiscali. Tuttavia, le Centrali cooperative dell’Alleanza segnalano l’assenza di una strategia esplicita di riprogrammazione delle risorse pubbliche a sostegno dello sviluppo, delle imprese e dell’economia sociale. A dirlo sono, Presidente di Legacoop, eSegretario Generale di Confcooperative, intervenuti, anche in rappresentanza dipresidente AGCI, all’audizione sul DFP presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato.La riduzione della spesa netta nel 2024 e il mantenimento dell’avanzo primario sono valutati favorevolmente. Preoccupa, tuttavia, la debolezza dell’intervento pubblico in ambito sociale e sanitario. Il comparto socioassistenziale è sottofinanziato, come evidenziato da Ufficio Parlamentare di Bilancio e Banca d’Italia. In assenza di interventi mirati, il sistema rischia seri squilibri e un’ondata di contenziosi, come nel caso dei ricoveri per Alzheimer, a seguito della recente sentenza della Cassazione.Nel primo semestre 2025, il sentiment economico tra le cooperative è negativo, anche se si prevede una crescita di fatturato nei settori sociale, sanitario e agroalimentare. Persistono criticità strutturali, tra cui il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e la crisi demografica della cooperazione, con un saldo negativo di iscrizioni e cessazioni. Il movimento sollecita una riflessione sull’evoluzione normativa degli ultimi vent’anni, affinché lo Stato torni a promuovere attivamente la cooperazione, in linea con l’articolo 45 della Costituzione.La nuova crisi dei dazi statunitensi rischia di travolgere il settore agroalimentare, in particolare il vino, l’olio EVO, i formaggi, i salumi e le conserve di pomodoro. Le cooperative, che esportano negli USA prodotti ad alto valore aggiunto, non possono delocalizzare e invocano misure di emergenza per evitare perdite di mercato e occupazione. Le stime parlano di rischi occupazionali tra i 18 e i 20 mila posti, con cali potenziali di export fino al 30% per i vini e al 20% per i salumi.Le richieste del movimento cooperativoLe centrali cooperative avanzano una serie articolata di proposte su quattro assi principali:– Attivazione di fondi europei e nazionali per sostenere le imprese colpite dai dazi, con risorse straordinarie, promozione nei nuovi mercati estrumenti digitali per l’export;– Ammortizzatori sociali speciali, contenimento della pressione fiscale, estensione dei benefici alle imprese agricole cooperative, e semplificazione burocratica;– Misure di sostegno al credito sul modello del temporary framework UCRAINA e moratorie simili a quelle attuate durante il Covid;– Revisione della disciplina della Global minimum tax per renderla compatibile con le specificità delle cooperative e delle imprese sociali.per le PMI e dell’attuazione della Raccomandazione UE sull’economia sociale, la cooperazione chiede incentivi per gli investimenti nel capitale delle imprese sociali, un rilancio della fiscalità sul patrimonio indivisibile delle società cooperative e correttivi agli Indici Sintetici di Affidabilità.serve parità e aggiornamento Sul fronte degli appalti pubblici, è urgente eliminare la disparità tra lavori e servizi nella revisione prezzi. Inoltre, il rinnovo del CCNL della cooperazione sociale e i nuovi costi che ne derivano devono essere riconosciuti dalla PA. Infine, è indispensabile un intervento coordinato per l’adeguamento delle tariffe dei servizi sociosanitari, oggi ampiamente insufficienti.