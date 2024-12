Talea Group, aumento capitale: acquistati i diritti d'opzione dei soci di maggioranza

Talea Group

(Teleborsa) -, società nata dal rebranding di Farmaè e leader nell’e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese, rende noto che, in relazione all'aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 14 novembre 2024 ed in corso alla data odierna, sono stati ceduti a primari investitori del mercato azionario tutti i diritti d'opzione in capo ai soci di maggioranza (RIAC Holding 56,81% e MDF Holding 17,15%), anticipatamente rispetto alla chiusura della trattazione degli stessi sul mercato, prevista in data odierna.La cessione, spiega una nota, ha riguardato la totalità dei diritti spettanti ai due azionisti di riferimento, per un ammontare complessivo pari a 5.262.963 diritti, così suddivisi: n. 200.000 diritti ceduti da Riccardo Iacometti; n. 3.889.160 diritti ceduti da Riccardo Iacometti tramite RIAC Holding; n. 1.173.803 diritti ceduti da Marco Di Filippo tramite MDF Holding.L’operazione rappresenta una "scelta strategica" dei soci di riferimento volta a favorire l’allargamento della compagine azionaria e del flottante.La società ricorda, inoltre, che i diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta in corso, che terminerà in data 12 dicembre incluso. I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta, saranno offerti, con codice ISIN IT0005623449, dalla Società su EGM, per almeno due giorni di mercato aperto nelle sedute di borsa aperta che verranno comunicate al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile, salvo chiusura anticipata.