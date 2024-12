USA, CFPB fa causa a Comerica per aver maltrattato clienti disabili e anziani

Comerica Inc.

(Teleborsa) - Il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) degli Stati Uniti ha citato in giudizio Comerica Bank per aver, principalmente americani non bancarizzati che ricevevano sussidi federali. La banca ha deliberatamente disconnesso 24 milioni di chiamate al servizio clienti, impedendo ai titolari di carte di esercitare i propri diritti ai sensi della legge, addebitato commissioni bancomat illegali a oltre 1 milione di titolari di carte e gestito in modo improprio reclami per frode, mentre forniva sussidi federali tramite il programma di carte di debito prepagate Direct Express.Il CFPB chiede alla corte di ordinare a Comerica di interrompere queste pratiche, di fornire rimborsi ai clienti interessati e diche andrebbero al fondo di soccorso per le vittime del CFPB, si legge in una nota."Il CFPB sta citando in giudizio Comerica Bank per averche contano sulla previdenza sociale e altri sussidi federali - ha affermato il direttore del CFPB, Rohit Chopra - Disconnettendo deliberatamente milioni di chiamate e raccogliendo commissioni spazzatura illegali, Comerica ha aumentato i suoi profitti a spese degli americani che vivono con un reddito fisso".Comerica Bank è una sussidiaria di, società di servizi finanziari quotata al NYSE che èdegli Stati Uniti. Alla fine del 2022, Comerica ha dichiarato total assets di oltre 84 miliardi di dollari e depositi totali di oltre 71 miliardi di dollari.Dal 2008, ilha stipulato uncon Comerica Bank per amministrare il programma Direct Express, che consente ai beneficiari federali di ricevere i pagamenti mensili dei loro benefici tramite carte di debito prepagate. Direct Express attualmente serve circa 3,4 milioni di americani.