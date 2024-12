Fondi, AuM ESG globali a livelli record trainati da forti afflussi nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Neldel 2024, l'ha totalizzato, con un aumento del 6% rispetto al terzo trimestre del 2023 (YoY) e una diminuzione del 27% rispetto al secondo trimestre 2024 (QoQ). È quanto emerge da un report dell'Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME).Le obbligazioni e i prestiti ESGobbligazioni con etichetta ESG (basate sui proventi), obbligazioni sustainability-linked, transition bond, prestiti green e prestiti sustainability-linked.Ad, tutti gli altri strumenti sostenibili trattati hanno mostrato undelle emissioni. Le obbligazioni social hanno accumulato 13,6 miliardi di euro di importo emesso durante nel terzo trimestre del 2024, raggiungendo un totale di 50,5 miliardi di euro YtDGli emittentihanno guidato l'origination totale di prestiti e obbligazioni YtD, contribuendo con 100 miliardi di euro di proventi. Gli emittentihanno seguito, generando 85,5 miliardi di euro di proventi totali. In particolare, circa il 58% delle obbligazioni sostenibili e di transizione sono state emesse ine quasi la metà di tutte le obbligazioni ESG sono state emesse in Germania o FranciaSu base annua, l'emissione di obbligazioni green è aumentata del 27% e l'emissione di obbligazioni sociali è aumentata del 51%. Al contrario, le obbligazioni sostenibili e le obbligazioni legate alla sostenibilità hanno registrato cali rispettivamente del 30% e del 44%.Tuttavia,, guidato principalmente da un robusto importo emesso nel primo trimestre dell'anno. L'emissione di obbligazioni sociali del terzo trimestre da inizio anno in Europa è rimasta stabile negli ultimi tre anni, con una media di circa 50 miliardi di euro durante questo periodo.Le obbligazioni legate alla sostenibilità e sostenibili hanno continuato a diminuire ulteriormente su base trimestrale e annuale. L'importo cumulativo emesso nei primi tre trimestri dell'anno è il più basso osservato dal 2020.Lecontinuano a contribuire in modo significativo alla crescita dei mercati primari verdi e sostenibili, evidenzia l'AFME.Alla fine del terzo trimestre del 2024, ilaveva emesso il più grande green bond singolo dell'anno. Questo nuovo green bond governativo, emesso a fine maggio con scadenza nel 2037, ha accumulatodi proventi.L'Italia è stata seguita dalla, che ha emesso 7,7 miliardi di euro in un nuovo OAT verde a metà gennaio, seguita dall'con 6,89 miliardi di euro. Laè al quarto posto con 6 miliardi di euro in un'unica emissione verde.La Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale () francese mantiene la sua posizione di leader di mercato per i social bond.L'emissione di obbligazioni ESG, comprese le obbligazioni con etichetta ESG, legate alla sostenibilità e di transizione, ha rappresentato ileuropea durante il 2024 YtD, una percentuale inferiore rispetto al 14,2% del 2023 e al 17,7% del 2022. Ciò includeva il 10,3% di obbligazioni green, il 2% di obbligazioni sociali, l'1,1% di obbligazioni sostenibili, lo 0,7% di obbligazioni legate alla sostenibilità e di transizione.L'emissione di prestiti legati alla sostenibilità e verdi ha rappresentato il 17,9% dell'origination totale di prestiti sindacati europei durante il 2024 YtD, rimanendo in linea con il 18% registrato nel 2023.(inclusi fondi comuni ed ETF) hanno raggiunto 10,5 trilioni di dollari nel terzo trimestre del 2024, con un aumento dell'8,7% rispetto al secondo trimestre del 2024 e del 18,2% rispetto al terzo trimestre del 2023.L'aumento trimestrale può essere attribuito all'afflusso netto positivo di 122,75 miliardi di dollari in fondi ESG nel terzo trimestre dell'anno.Mentre la maggior parte delleha registrato una crescita rispetto al secondo trimestre, immobili, materie prime e altri settori sono rimasti stabili nei fondi ESG globali.