Allianz, nuovi obiettivi al 2027: CAGR dell'utile per azione del 7-9%

Allianz

(Teleborsa) -, colosso tedesco delle assicurazioni, ha fissatoin occasione dell'odierno2024, dopo aver superato i principali obiettivi finanziari dell'anno.La società prevede per il periodo 2024-2027 un; ritorno sul capitale proprio di almeno il 17 percento; generazione di capitale operativo Solvency II di 24-25 punti percentuali nel 2027; rimessa di cassa netta cumulativa di oltre 27 miliardi di euro negli anni 2025-2027.Come politica di gestione del capitale modificata, Allianz si impegna a unin media."Lifting Ambitions si concentra sul rafforzamento dei nostri motori di creazione di valore e sul renderli ancora più resilienti - ha commentato il- Il nostro obiettivo per questa prossima fase sarà tradurre il successo della nostra strategia incentrata sul cliente, già evidente nella forza del nostro marchio leader e negli eccellenti livelli di soddisfazione del cliente, in una crescita sostenibile ed efficiente in termini di capitale ancora più elevata per i nostri azionisti".Per l'areaè prevista una crescita dei ricavi del 6-7 percento annuo e un utile operativo di circa 9,5 miliardi di euro entro il 2027 con un combined ratio del 92-93 percento; perun utile operativo di circa 6 miliardi di euro entro il 2027, margine di nuova attività di almeno il 5 percento e una quota di valore di nuova attività da linee preferenziali di oltre il 90 percento; perun utile operativo di circa 4 miliardi di euro e un rapporto costi-ricavi di circa il 60 percento entro il 2027, con CAGR di asset in gestione di terze parti di circa l'8 percento tra il 2024 e il 2027.