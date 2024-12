Aquafil, concluso aumento capitale in opzione: sottoscritto il 100% circa delle nuove azioni

Aquafil

(Teleborsa) -informa che a seguito della vendita, durante l’offerta in borsa, di tutti i n. 1,547,469 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione (i “Diritti Inoptati”), sono stati esercitati n. 1.543.619 Diritti Inoptati e sono state sottoscritte n. 1.122.632 azioni ordinarie Aquafil di nuova emissione.Dette azioni, spiega la società in una nota, vanno ad aggiungersi alle n. 35.194.808 nuove azioni già sottoscritte al termine del periodo di offerta in opzione. L’aumento di capitale in opzione risulta sottoscritto per n. 30.269.432 nuove azioni ordinarie e n. 6.048.008 nuove azioni di categoria B, corrispondenti al 99,99% del totale delle azioni offerte in opzione, per un controvalore complessivo di Euro 39.949.184,00.Ilha commentato: “sono molto soddisfatto del risultato dell’aumento di capitale,e ha dimostrato di apprezzare la strategia di Aquafil".