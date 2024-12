Circle, contratto per progetto eFTI4ALL da 325mila euro

Circle

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha firmato l'accordo di sovvenzione del progetto, iniziativaeuropea volta a migliorare la digitalizzazione del trasporto merci con l’obiettivo di facilitare l’attuazione del r(UE) 2020/156 finanziato dal programma dell'UE Connecting Europe Facility (CEF) Transport.Il progetto eFTI4ALL, coordinato dalla svedese(TRV), è finalizzato a migliorare lo scambio digitale di informazioni sul trasporto merci in Europa, sostituendo la tradizionale documentazione cartacea con un sistema elettronico integrato di informazioni sul trasporto merci sulla scia del progetto eFTI4EU e del Regolamento eFTI. Ilcomprendein vari Paesi dell'UE, impegnati collettivamente nell'implementazione di un quadro di scambio dati unificato che faciliterà la comunicazione senza soluzione di continuità tra operatori economici e autorità competenti in materia di controlli sul documento di trasporto.Il progetto eFTI4ALL durerà fino ad aprile 2028, con un budget assegnato didalla sovvenzione CEF. Circle opererà come Leader della comunicazione e della divulgazione con un budget assegnato di"In qualità di leader della comunicazione del progetto, Circle gioca un ruolo cruciale nel promuovere la consapevolezza e lo scambio di conoscenze all'interno della comunità logistica europea. Attraverso la creazione di un quadro di comunicazione completo e il supporto a iniziative di capacity building, Circle si impegna a rendere gli obiettivi del progetto eFTI4ALL non solo accessibili, ma anche realizzabili per tutti gli stakeholder coinvolti - ha dichiarato, amministratore delegato di Circle Group -. In questo modo, si allinea agli obiettivi più ampi dell'Unione Europea per la digitalizzazione del settore dei trasporti nonché a quelli previsti nel piano industriale "Connect 4 Agile Growth"."