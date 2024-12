Aquafil, Kepler Cheuvreux taglia target price dopo completamento AuCap

Aquafil

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato il(aper azione dai precedenti 2,00 euro) e confermato la(a) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, dopo la conclusione positiva dell'aumento di capitale, con cui ha raccolto 39,9 milioni di euro.Incluso l'aumento di capitale, Kepler prevede che ildi Aquafil raggiungerà 194 milioni di euro, in calo rispetto a 233 milioni di euro, il che si tradurrebbe in un rapportorettificato di 3,0x. Il rating Hold è mantenuto per la "scarsa visibilità sulla ripresa aziendale".