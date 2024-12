Assemblea Proxigas, Bucci: "UE metta a centro competitività. Gas ruolo fondamentale"

(Teleborsa) - "Con l’assemblea di oggi vogliamo dare nuoviper ripensare le, tenendo conto del contesto e della grande incertezza, che è la cifra caratteristica di questo nuovo contesto geopolitico". E' quanto affermato da, nel corso dell’Assemblea pubblica di Proxigas."L’Europa deve guardare alla, deve proteggere il proprio sistema produttivo, che è in difficoltà rispetto alle economie cinese e degli USA. Per questo dobbiamo poter valorizzare la nostra industria,e individuare dei percorsi di decarbonizzazione che tengano insieme una"."L’Europa è già molto, ha investito molto nella transizione energetica, è il continente più virtuoso tra le economie avanzate, per questo dobbiamo coinvolgere anche altre aree del mondo in questo nostro percorso e così potremo realmente contrastare i cambiamenti climatici. Il, in questo, svolgerà unnel ridurre il ricorso al carbone".