Comal, Duferco lancia OPA per delisting. Volumi anomali nelle ultime sedute

Comal

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nell'energia e nell'acciaio, ha, società titolare di una partecipazione pari al 23,39% del capitale sociale di(società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare), per promuovere un'a 4,80 euro per azione finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni emesse e ottenere la revoca dalle negoziazioni su EGM.Il corrispettivo incorpora unrispetto al prezzo ufficiale alla data del 10 dicembre 2024; un premio pari al 35,3%, 32,6%, 23,2%, e 21,8%, rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati, rispettivamente, nei 12, 6 e 3 mesi e nel mese precedenti.di Comal sono VS con il 23,39%, Alberto Previtali con il 9,23%, Duferco con il 2,13%. Il mercato ha in mano il 65,25%.La finalità dell'operazione consiste nell'opportunità di(engineering, procurement and construction) per la realizzazione di impianti fotovoltaici utility scale nell'ambito del processo in corso di transizione energetica da fonti fossili a fonti rinnovabili, si legge nella nota che annuncia l'accordo. L'offerente può indirettamente supportare Comal in questa fase di sviluppo grazie a un bagaglio di esperienze unico nel settore a livello internazionale, combinato con una profonda conoscenza del mercato nel quale Comal opera.L'offerente ritiene anche di poter sprigionarenecessari a Comal per accelerare nello sviluppo dell'attività, ivi inclusa l'acquisizione di prodotti siderurgici di cui l'offerente è primario produttore, oltre all'utilizzo di facility finanziarie di Gruppo che potranno consentire un efficientamento della capacità industriale e operativa di Comal.Con l'ingresso nel Gruppo Duferco la società potrà anchee della presenza del Gruppo in più di 26 paesi, beneficiando altresì del know-how nel mercato della progettazione e consulenza ingegneristica, con una divisione del Gruppo in grado di fornire supporto a progetti di decabornizzazione attraverso l'utilizzo di energia rinnovabile, in particolare nel settore fotovoltaico.Il titolo Comal, che ha sperimentato(oltre 1 milione di euro di controvalore in entrambe le giornate mentre nelle tre settimane precedenti non ha mai superato i 400 mila euro), si è assestato attorno ai 4,72 euro per azione a metà seduta.