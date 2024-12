L'UGL Vigili del Fuoco rilancia l'azione sindacale per dare voce ai diritti e la sicurezza del Corpo

(Teleborsa) - Si è tenuta a Roma, pressoin Piazza Monte Citorio la conferenza stampa “” per presentare l’organizzazione sindacale,, che ha l'obiettivo di tutelare e promuovere i diritti dei, garantendo ai lavoratori del Corpo le migliori condizioni possibili in ambito professionale, economico e organizzativo. La Federazione UGL Vigili del Fuoco è la voce dei lavoratori, profondamente impegnata a rappresentare con serietà e dedizione il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, portando avanti istanze di miglioramento che spaziano dalla sicurezza sul lavoro al riconoscimento del valore professionale e umano della loro categoria.Al centro dell’: l’impegno nella tutela della salute e della sicurezza dei Vigili del Fuoco attraverso iniziative di miglioramento nelle dotazioni, nelle strutture e nella formazione continua; il riconoscimento del ruolo critico dei Vigili del Fuoco per la società e il giusto apprezzamento, anche a livello contrattuale, del valore e dell’impegno quotidiano dimostrato; la crescita professionale adeguata e inclusiva per tutti i membri del Corpo, attraverso percorsi formativi e opportunità di carriera, la promozione del confronto in spirito di collaborazione con le istituzioni, al fine di affrontare e risolvere le criticità e potenziare l’efficienza del servizio di soccorso pubblico."Ringrazio il Segretario Generale dell’UGL perché questo invito mi offre l’occasione per rivolgere un saluto e un apprezzamento al corpo dei Vigili del Fuoco e a chi ha deciso di aderire a questa federazione". È quanto ha dichiarato il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare,. "Il sistema policentrico della protezione civile non è una cosa a sé stante rispetto a quello dei Vigili del Fuoco, che rappresentano una componente essenziale e costitutiva. Il dialogo va declinato sul terreno dell’operatività nel momento in cui bisogna coordinare alcuni interventi. Assieme a una sempre maggiore qualificazione e supporto attraverso mezzi e risorse occorre favorire i distaccamenti di Vigili del Fuoco volontari con tutte le articolazioni necessarie. Infine, va ribadito che la prevenzione spetta a tutti, a partire dal cittadino affinché le persone abbiamo la percezione del rischio", ha aggiunto.Per, Segretario Generale UGL: “L'UGL Vigili del Fuoco, rappresenta una voce importante della nostra organizzazione sindacale, una voce che si farà portatrice dei diritti e delle istanze di una categoria che merita il massimo riconoscimento per il valore umano e professionale che rappresenta per il nostro Paese. I Vigili del Fuoco costituiscono un pilastro della protezione civile e del soccorso pubblico, operando ogni giorno con professionalità e sacrificio in situazioni spesso estreme, per salvaguardare vite umane e beni collettivi. Crediamo fortemente che la valorizzazione del personale passi anche attraverso percorsi formativi inclusivi e opportunità di crescita professionale adeguate, ed è per questo che ci poniamo con spirito di leale collaborazione verso le istituzioni. Solo attraverso un dialogo costruttivo possiamo dare adeguato valore al servizio che gli uomini e le donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prestano a tutela della sicurezza di tutti noi”.Secondo, Segretario Nazionale UGL Vigili del Fuoco: “UGL Vigili del Fuoco nasce con l’obiettivo di essere una voce forte e autorevole per i Vigili del Fuoco, capace di tutelare i loro diritti e promuovere il miglioramento delle condizioni lavorative, economiche e organizzative. La nostra missione si concentra su temi cruciali come la salute e la sicurezza sul lavoro, la modernizzazione delle dotazioni e delle strutture, e la valorizzazione della formazione continua, elementi indispensabili per garantire un servizio di soccorso sempre più efficiente e all’altezza delle sfide che quotidianamente affrontiamo. Vogliamo porci come interlocutori credibili e determinati nei confronti delle istituzioni, con lo scopo di ottenere il giusto riconoscimento per il ruolo essenziale che i Vigili del Fuoco svolgono nella nostra società”.