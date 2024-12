Società fintech, Fitch: espansione margini sarà più modesta nel 2025

Block

PayPal

(Teleborsa) -, senza aspettative di upgrade o downgrade sostanziali nell'universo di copertura. Gli emittenti FinTech beneficiano di forti fattori trainanti della domanda secolare, tra cui la crescente adozione di pagamenti mobili e digitali, una maggiore penetrazione del software e un allontanamento dalle istituzioni finanziarie tradizionali.L'agenzia di rating prevede che l', sebbene Fitch preveda che alcuni emittenti comevedranno margini più elevati grazie alla rapida crescita dei ricavi e all'aumento della scala.Una(FCF) tra le società di pagamenti consente l'. Le corporate action sono state più difensive dal 2022, tra cui iniziative di riduzione dei costi e dismissioni, ma potrebbero cambiare nel 2025-2026 se l'ambiente macroeconomico rimane stabile.Secondo Fitch, i temi chiave per il 2025 includono una spesa aziendale e dei consumatori stabile, una continua acquisizione di flussi di denaro digitale, pressioni normative in evoluzione e l'implementazione dell'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza e la sicurezza della rete. Fitch prevede che l', con aziende tra cuiche utilizzano l'intelligenza artificiale per migliorare il rilevamento delle frodi e il servizio clienti. Il panorama normativo rimarrà dinamico, con un controllo continuo da parte di enti come il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), nonchénegli Stati Uniti e in Europa.