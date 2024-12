Ulisse Biomed, nuove guidance: EBITDA positivo dal 2026

Ulisse Biomed

(Teleborsa) -, healthcare biotech company quotata su Euronext Growth Milan, si aspetta che i, inclusi i grants, siano pari a circa, derivanti principalmente dalle vendite di prodotti e servizi rappresentati dalle nuove soluzioni integrate del Gruppo. L'2024 è atteso, in miglioramento rispetto a quanto conseguito nel 2023 prevalentemente per il combinato effetto dell'incremento dei ricavi delle vendite di prodotti e servizi e dei benefici della ristrutturazione aziendale.La guidance dei, inclusi i grants, è stimata in un range, con un incremento stimato medio del 40% rispetto ai medesimi ricavi attesi per il 2024. Il management prevede che tale incremento provenga principalmente dalla crescita organica delle vendite derivanti dalle divisioni Medical e Platform. La guidance di2025 è stimata, con un sensibile miglioramento grazie all'incremento atteso dei ricavi di vendita di prodotti e servizi nonché all'effetto delle azioni di ristrutturazione aziendale e riduzione dei costi.La guidance di crescita dei(inclusi i grants) è stimata mantenere un, raggiungendo nel 2028 un range di ricavi compreso fra 2,8 e 3,5 milioni di euro. Tale incremento nel corso del periodo è atteso derivare principalmente dalla crescita organica della vendita dei prodotti UBM integrati e validati su Hyris System, afferenti alla divisione Medical, grazie all'accesso a nuovi mercati esteri, principalmente in Europa.Nel periodo 2025-2028, il management stima un progressivo miglioramento della redditività; l'. Il range della guidance dell'EBITDA nel periodo 2025-2028 è impattato, oltre che dall'andamento assoluto del valore dei ricavi, anche dall'incremento graduale dei costi variabili e fissi, che si prevedono in crescita graduale e proporzionale rispetto all'incremento dei ricavi nel medesimo arco temporale. L'EBITDA 2028 è visto a 450-800 mila euro.