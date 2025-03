expert.ai, l'EBITDA torna positivo nel 2024. Rivista la guidance

Expert.ai

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, ha comunicato che inelsi attestano a 27,3 milioni di euro. La flessione, rispetto a quanto previsto nel Piano Industriale 2024-2026 (32,3-36,1 milioni) e a 32,6 milioni realizzati nel 2023, è legata alla revisione della proposta commerciale.L'è positivo per 3,4 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto allo scorso anno (negativo per 0,2 milioni al 31 dicembre 2023). L'è negativo per 5 milioni di euro (negativo per 8,8 milioni al 31 dicembre 2023), a fronte di ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per 7,9 milioni, riferibili principalmente a costi di sviluppo capitalizzati il cui ammortamento è pari a Euro 7,1milioni.Il, influenzato da costi di ristrutturazione di natura eccezionale e non ricorrente, evidenzia una perdita pari a 10,1 milioni di euro (9,9 milioni al 31 dicembre 2023).L'è pari a 1,7 milioni di euro, con disponibilità liquide pari a 18,1 milioni (1,8 milioni a fine 2023), rispetto a un indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2023 pari a 21,8 milioni."Il ritorno all'EBITDA positivo dopo molto tempo testimonia chead ottimizzare l'efficienza operativa, la riduzione dei costi e all'innovazione dei prodotti e servizi per consentire di rispondere meglio alle esigenze di mercato e anticipare le tendenze future - ha commentato l'- In questa ottica vanno letti i recenti annunci di riassetto organizzativo con la nomina di manager a livello internazionale, così come il lancio di EidenAI Suite, una suite di soluzioni complete, pronte all'uso e su misura per i mercati verticali, che ci consentirà di migliorare la nostra penetrazione commerciale in tutti i Paesi in cui operiamo"."Siamo infineche ha posto le basi per un percorso di crescita sostenibile in un mercato ad alto potenziale, quello dell'AI e che grazie alla nostra lunga esperienza, frutto anche di collaborazione con realtà leader, riteniamo di poter giocare con un ruolo da protagonista", ha aggiunto.Expert.ai ha. Tra le altre cose, l'EBITDA 2025, inizialmente previsto in un range compreso tra 8,7 milioni e 12,6 milioni, dovrebbe attestarsi tra 6 milioni e 10 milioni e l'EBITDA cash (EBITDA al netto delle capitalizzazioni dei costi R&D), inizialmente previsto in un range compreso tra 3,7 milioni e 7,4 milioni, dovrebbe attestarsi tra 1 milione e 5 milioni.