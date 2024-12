Innovatec, Intesa Sanpaolo taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Innovatec

(Teleborsa) -ha tagliato aper azione (dai precedenti 1,80 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 55%.Gli analisti scrivono che, nonostante alcuni progressi nel primo semestre del 2024, il Consiglio ha riconosciuto le diverse dinamiche di mercato e le limitate sinergie operative tra le due principali unità aziendali del gruppo, approvando ilsu EGM, con l'obiettivo di ottenere maggiore flessibilità e risorse per sviluppare le energie rinnovabili. nuovi piani industriali 2025-27 hanno, ripristinando al contempo la base per l'unità aziendale Energy Efficiency & Renewables, che si concentrerà principalmente sulle opportunità nel mercato fotovoltaico.Sulla base dei risultati del primo semestre e considerando le nuove linee guida del management per il 2024 e le prospettive delineate nei Business Plan 2025-27, Intesa ha rivisto la stima dei ricavi 2024-26 di una media del 13%, introducendo la stima dei ricavi 2027, ampiamente in linea con i nuovi obiettivi del management. Inoltre, ha, lasciando sostanzialmente invariate le stime per gli anni successivi.