RH alza guidance dopo terzo trimestre in crescita

RH

(Teleborsa) -, rivenditore e marchio di lifestyle di lusso statunitense che opera principalmente nel mercato dell'arredamento per la casa, ha chiuso il(terminato il 2 novembre 2024) condi 812 milioni di dollari, in aumento dell'8,1%,operativo del 12,5%, margine operativo rettificato del 15,0%.L'è stato di 33 milioni di dollari, l'utile netto rettificato di 49 milioni di dollari,del 20,8%.Su base rettificata, ha registrato undi 2,48 dollari per azione, da una perdita di 0,42 dollari per azione dell'anno precedente, mentre gli analisti si aspettavano 2,65 dollari per azione."L'inflessione positiva dellacon la domanda del terzo trimestre in aumento del 13% nonostante operi nel peggior mercato immobiliare degli ultimi 30 anni", commenta la società.In base alle tendenze attuali, RHa: margine operativo rettificato del quarto trimestre del 12,2% a 13,2% e margine EBITDA rettificato dal 18,0% al 19,0%; margine operativo rettificato FY dall'11,5% all'11,7% e margine EBITDA rettificato dal 17,2% al 17,4%.