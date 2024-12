UE approva acquisto di HU Holding da parte di Apollo, Clessidra e Human Company

Apollo Global Management

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'dell'italiana HU Holding da parte del colosso del private equity statunitensee delle italiane Clessidra Private Equity SGR e Human Company. La transazione riguarda principalmente ilLa Commissione ha concluso che la transazione notificata, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dalla transazione proposta. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.Human Company, gruppo fiorentino attivo nei settori ricettivo e ristorativo e leader in Italia nel turismo open air, nasce negli anni '80 come ECV Group dallo spirito imprenditoriale dei Cardini Vannucchi, famiglia toscana originariamente attiva nel settore tessile a Prato. Grazie a un'attività di acquisizioni e investimenti, il gruppo è oggi leader in Italia nel settore della ricettività all'aria aperta. Negli anni Human Company hapartecipando, tra gli altri, allo sviluppo del. Lanciato nel 2014 a Firenze nello storico mercato di San Lorenzo e replicato poi a Roma presso la stazione Termini, a Torino all’interno del Centro Palatino a Porta Palazzo, da settembre 2021 anche all'interno della Stazione di Milano Centrale.