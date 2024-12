UK, Ofcom multa Royal Mail di 10,5 milioni di sterline per ritardi nelle consegne

(Teleborsa) - L'Ofcom, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione nel Regno Unito, ha, la più importante azienda postale britannica, diper non aver raggiunto i suoi obiettivi di consegna di prima e seconda classe nell'anno finanziario 2023/24.Questa è laabbiamo riscontrato che l'azienda hanormativi, dopo averla multata di 5,6 milioni di sterline a novembre 2023 per le sue prestazioni nel 2022/23.L'Ofcom ha spiegato che, da aprile 2023 a marzo 2024, Royal Mail ha consegnato puntualmente solo il 74,7% della posta di prima classe e il 92,7% della posta di seconda classe. L'azienda ha attribuito le sue scarse prestazioni alla sua difficile situazione finanziaria e ai ritardi nelle votazioni su un accordo che ha fatto seguito all'azione sindacale dell'anno precedente."Non riteniamo che nessuna di queste sia una ragione giustificabile per la mancata fornitura da parte di Royal Mail dei livelli di servizio attesi - si legge nel provvedimento del regolatore - In definitiva, spetta all'azienda gestire la propria posizione finanziaria tenendo conto dei propri obblighi".La sanzione finanziaria di 10,5 milioni di sterline sarà interamente trasferita al HM Treasury. La sanzione include unarispetto alle 15 milioni di sterline che altrimenti avrebbe imposto, riflettendo le ammissioni di responsabilità di Royal Mail e l'accordo di risolvere il caso."Con milioni di lettere in ritardo,un francobollo- ha detto Ian Strawhorne, Ofcom Director of Enforcement - Il pessimo servizio di Royal Mail sta ora erodendo la fiducia del pubblico in una delle più antiche istituzioni del Regno Unito".