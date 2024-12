BCE, Lagarde: direzione di marcia è chiara, abbasseremo ancora i tassi

(Teleborsa) - "L'attuale posizione politica è restrittiva. Ma se i dati in arrivo continueranno a confermare la nostra linea di base,". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (BCE),, in un discorso a Vilnius (Lituania) per il 10° anniversario dell'introduzione dell'euro.In termini di orientamento futuro, "in precedenza abbiamo affermato che "manterremo i tassi di riferimento sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario". Questa tendenza era necessaria in un contesto di elevata inflazione realizzata e di elevata incertezza sull'inflazione futura - ha spiegato - Mamacroeconomico, le nostre prospettive di inflazione o l'equilibrio dei rischi ad essa correlati"."Con il processo di disinflazione ben avviato e i rischi al ribasso per la crescita, questa tendenza nella nostra comunicazione non è più giustificata - ha detto Lagarde - Queste considerazioni si riflettono nella dichiarazione di politica monetaria adottata dal Consiglio direttivo la scorsa settimana. Non puntiamo più a una politica "sufficientemente restrittiva", ma".Per quanto riguarda l'orizzonte politico, "anche se non ci siamo ancora arrivati,- ha affermato la presidente della BCE - Quindi, non siamo più in una situazione in cui dobbiamo fissare l'orizzonte politico al più breve ritardo di trasmissione possibile. Possiamo tornare a una situazione in cui l'orizzonte politico può essere modificato a seconda della natura, della dimensione e della persistenza degli shock, a seconda delle necessità"."Questo cambiamento spiega perché abbiamodalla nostra dichiarazione di politica monetaria, concentrandoci invece sul raggiungimento di una convergenza "sostenibile" dell'inflazione - ha concluso - E ci mette nella posizione migliore per reagire agli shock futuri".