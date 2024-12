Inwit, Barclays abbassa target price e conferma Overweight

Barclays

Inwit

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 13,50 euro, -4%) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, confermando la" sul titolo.Gli analisti ricordano che, come parte del suo ultimo piano aziendale, Inwit ha fornito indicazioni dettagliate fino al 2026 per ricavi, margini EBITDA/EBITDAaL, FCF e rendimenti per gli azionisti.e includa un periodo che si estenda oltre l'attuale quadro, quando anche la cash tax è destinata ad aumentare in modo sostanziale.Barclays: la stima di fatturato/EBITDA della banca d'affari per il 2026 è inferiore dell'1% rispetto alla fascia bassa dell'intervallo di orientamento. Tuttavia, guardando oltre il 2026, vede la società "ben posizionata per continuare ad aumentare i rendimenti per gli azionisti (anche se in modo modesto), nonostante l'imposta cash sia destinata a salire di circa 100 milioni di euro nel 2027 rispetto al 2026", si legge nella ricerca.Ledi Barclays discendono di circa l'1% a 1,08 mld/797m nell'FY25, con FY26 a 1,15 mld/867m, rispettivamente. La stima di capex FY24 è sostanzialmente invariata, mentre le nostre previsioni FY25/FY26 scendono di -0,4% a 303m/261m, rispettivamente. Le stime di debito netto sono sostanzialmente invariate a 4,5 mld/4,7 mld nello stesso periodo.Per il, Barclays aumenta le previsioni didi circa 80 milioni di euro all'anno, con un corrispondente incremento dell'EBITDAaL.