SECO, ok soci aumento capitale fino a 40.000 per nuovo piano di stock option 2024-2027

SECO

(Teleborsa) - L’Assemblea dei Soci diha approvato il “Nuovo Piano di stock option 2024-2027 per l’amministratore delegato”, previa revoca del “Piano di Stock Option 2024-2027 per l’amministratore delegato” eha approvato l’aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 40.000, al servizio del “Nuovo Piano di stock option 2024-2027 per l’amministratore delegato”, previa revoca della delibera di aumento del capitale sociale adottata dall’Assemblea in data 28 luglio 2023, a servizio del ”Piano di stock option 2024-2027 per l’amministratore delegato”.Inoltre è stata approvata la modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale conseguentemente all’approvazione dell’aumento di capitalea servizio del nuovo piano di stock option.