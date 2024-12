Cnh, cambi al vertice nelle divisioni Agricoltura in Nord America e area EMEA

CNH

(Teleborsa) -ha annunciato nella giornata di ieri alcuni cambi ai vertici della società relativi al comparto agricolo in Nord America e nell'area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).assumerà il ruolo di Presidente per il Nord America a partire dal 1 gennaio 2025, mentreentrerà a far parte di CNH in qualità di Presidente EMEA a partire dal 1° marzo 2025."La società ha selezionato questi due nuovi leader regionali in base alla loro vasta esperienza esperienza e capacità. La loro leadership sarà determinante nel raggiungimento degli obiettivi strategici di CNH e il successo in queste regioni", si legge in una nota.si dimette dalla carica di Presidente del Nord America, a partire dal 31 dicembre 2024, e manterrà un ruolo consultivo CNH nel primo semestre del 2025. Mentresi dimetterà dalla carica Presidente EMEA con effetto immediato., Direttore Commerciale Agricoltura, assumerà il ruolo di Presidente dell'EMEA, ad interim, in aggiunta alla sua attuale responsabilità fino al 28 febbraio.“Vilmar si dimetterà dalla carica di presidente del Nord America alla fine del 2024, dopo 34 anni anni di eccezionale servizio, avendo avuto un impatto positivo su molte aree della nostra business nelle nostre regioni globali. Consegna le redini a Scott, che è la scelta naturale per guidare il Nord America”, ha dichiarato, amministratore delegato di CNH.“Vorrei ringraziare calorosamente Carlo per i suoi 26 anni di impegnato servizio durante i quali ha guidato sviluppi significativi nella maggior parte delle nostre regioni, avendo recentemente assunto la guida dell’area EMEA post-COVID e affrontando una fase impegnativa del ciclo agricolo. In Stefano abbiamo un leader esperto che garantirà una transizione graduale fino all’arrivo di Markus il 1° marzo. Siamo entusiasti nel dare il benvenuto a Markus nel team CNH e siamo fiduciosi che la sua vasta esperienza industriale e l’esperienza commerciale guiderà progressi significativi in ??tutta la regione EMEA”, ha aggiunto