doValue, successo AuCap conferma forte apprezzamento da parte del mercato

doValue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha detto che il completamento con successo dell'aumento di capitale "nei confronti della società nel contesto dell'offerta, fin dalle prima fasi dell'avvio dell'offerta in opzione".A seguito della vendita nel corso della seduta di Borsa del 16 dicembre 2024 di tutti i 373.020 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione (), sono state sottoscritte 3.256.925 azioni ordinarie doValue di nuova emissione rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati.Tenuto conto che durante il periodo di offerta in opzione sono state sottoscritte 166.876.430 Nuove Azioni, pari al 98.08% del totale delle Nuove Azioni, risultano pertanto complessivamentenell'aumento di capitale in opzione, per un controvalore complessivo pari a 149.717.352 euro. Le rimanenti 7.000 Nuove Azioni saranno sottoscritte il 18 dicembre 2024 da, ai sensi dell'impegno da essa assunto a sottoscrivere, ad esito dell'offerta in borsa, le Nuove Azioni derivanti dal mancato esercizio del diritto di opzione spettante ad alcuni precedenti azionisti di, fino all'importo massimo complessivo di 2.949.685,20 euro e a condizione che tale sottoscrizione non comporti per Tiber l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul capitale sociale di doValue.