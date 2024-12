Enac, Di Palma: "Insieme a Fish determinati a tutelare il diritto alla mobilità e all'integrazione di tutti"

(Teleborsa) - "Mi unisco agli auguri per i 30 anni di Fish e ringrazio il Presidente Vincenzo Falabella al quale mi lega un'amicizia personale, oltre che la condivisione di temi importantissimi, come inclusione lavorativa e diritto alla mobilità, oggetto di uno dei primi protocolli che ho firmato come Presidente Enac. Insieme a Fish, Istituzioni, operatori e associazioni del terzo settore, e sotto l'egida del Ministro Alessandra Locatelli, l'Enac porta avanti con forza e determinazione ogni possibile iniziativa volta a tutelare il diritto alla mobilità e all'integrazione di tutti". È quanto ha affermato ilal cin cui sono intervenuti la ministra per le disabilità, il presidente CNEL"Lo scorso 12 novembre – ha proseguito– abbiamo organizzato un workshop dedicato al trasporto aereo accessibile e inclusivo, che ha avuto l'adesione del maestro Andrea Bocelli. Tra le iniziative presentate, la Safety Briefing Card in caratteri braille, ideata da Enac e da ITA Airways, per non vedenti e ipovedenti, che dalla stagione Summer 2025 sarà disponibile su tutta la flotta.Tra gli altri progetti, One Click Away per facilitare la prenotazione dell'assistenza sui vettori aderenti, ITA Airways, Air Dolomiti, Aero Italia, Sky Alps e Neos. E anche il progetto Autismo dell'Enac per favorire i viaggi delle persone autistiche che ha avuto il privilegio di essere presentato all'ONU come best practice. L'impegno comune è rimuovere barriere e ostacoli, fisici e culturali, affinché nessuno venga lasciato indietro, con un'attenzione particolare ai passeggeri più fragili".