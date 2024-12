Alantra nominata Corporate Broker di Distribuzione Elettrica Adriatica

Alantra

Distribuzione Elettrica Adriatica

(Teleborsa) -, banca d'affari spagnola specializzata nel segmento mid-market, è statadi(DEA), operatore quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nel Centro e Nord Italia. Forniràe assisterà la società neiitaliani e internazionali.Fondata nel 2015, DEA ha rapidamente ampliato i suoi Points of Delivery (PoD) da 29k nel 2015 a circa 90k oggi, sfruttando una solida strategia di M&A per affermarsi come un hub di aggregazione leader nel mercato regolamentato della distribuzione di energia elettrica in Italia. Dopo la sua, che ha raccolto 8 milioni di euro, DEAdegli operatori di piccola scala che gestiscono meno di 25.000 PoD, che non sono idonei al rinnovo della concessione. Con un obiettivo strategico di superare i 100.000 PoD entro il 2025, DEA sta consolidando la sua leadership nel consolidamento del settore e rafforzando il suo posizionamento di mercato.