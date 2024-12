Birkenstock, utile netto rettificato 2024 sale a 240 milioni di euro

Birkenstock

(Teleborsa) -, società tedesca di calzature quotata a Wall Street, ha chiuso l'conpari a 1,8 miliardi di euro, in aumento del 21% su base reported e del 22% su base valutaria costante (più della guidance del 20%), e undel 58,8%, in calo di 330 punti base dal 62,1% a causa dell'impatto temporaneo pianificato dell'espansione della capacità produttiva, del cambio di mix di canali, della conversione valutaria e di altri impattiL'è di 192 milioni di euro, in aumento del 155% anno su anno, l'EPS di 1,02 euro, in aumento del 149% anno su anno. L'è di 240 milioni di euro, in aumento del 16% anno su anno; EPS rettificato di 1,28 EUR, in aumento del 13% anno su anno"Sono orgoglioso di annunciare risultati molto solidi per il 2024, con ricavi ed EBITDA rettificato superiori alle nostre aspettative - ha commentato il- Voglio ringraziare il team Birkenstock per il duro lavoro e la solida esecuzione nel 2024. Abbiamo chiuso l'anno con una crescita dei ricavi del 22%, raggiungendo oltre 1,8 miliardi di euro nel nostro primo anno come società quotata, continuando il nostro record decennale di crescita dei ricavi superiore al 20%. Stiamo rispettando gli impegni presi durante la nostra IPO espandendoci in modo redditizio nelle opportunità di white-space che abbiamo identificato: silhouette chiuse, ortopedia, professionale, outdoor, la regione APMA e il nostro retail. Mentre continuiamo ad attirare l'attenzione dei consumatori e dei partner all'ingrosso, stiamo assistendo a una crescita forte ed equilibrata sia nei nostri canali DTC che B2B Entrambi questi canali sono altamente redditizi e ci consentono di massimizzare la nostra portata, in particolare in nuovi gruppi di consumatori mirati. Mentre guardiamo al 2025 e oltre, siamoper la crescita dei ricavi nella fascia "mid-to-high teens", un margine di profitto lordo di circa il 60% e un margine EBITDA rettificato di oltre il 30%".