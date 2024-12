eVISO, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

eVISO

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il(aper azione da 7,8 euro, upside del 37%) e confermato la) su, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche.A seguito degli ultimi annunci aziendali riguardanti lo sviluppo del portafoglio commerciale nel segmento dei rivenditori di energia elettrica e nel segmento del gas da materie prime, gli analisti hannoTP ICAP Midcap haper giugno 2025 a 15,8 milioni di euro (rispetto a 15,4 milioni di euro precedentemente), un aumento nonostante l'aumento delle previsioni dei costi legati alle commissioni per il personale di vendita per un ulteriore 1,1 milioni di euro. L'EBITDA per giugno 2026 sale a 19,6 milioni di euro (rispetto a 18,3 milioni di euro YoY)."Nonostante l'aumento dei prezzi dell'energia, riteniamo che eVISO sia", si legge nella ricerca.