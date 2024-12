IWB, dividendo straordinario di 0,5 euro per i dieci anni dalla quotazione

Italian Wine Brands

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti laper complessivi 4.678.268 euro a valere sulle riserve disponibili formate da utili portati a nuovo.Il CdA ha ritenuto di formulare la proposta di distribuzione del Dividendo Straordinariodella società, in considerazione dell'eccezionale percorso di crescita e di creazione di valore realizzato dalla società nel corso di questi dieci anni e del riconoscimento del supporto, sempre accordato dagli azionisti, al percorso di sviluppo di IWB sia organico sia per linee esterne."Il 29 gennaio IWB festeggerà i 10 anni dalla sua quotazione! È una data importante per tutti noi, un momento anche per un bilancio di questo entusiasmante percorso di crescita e di creazione di valore - ha detto l'- Abbiamo realizzato quello che avevamo promesso il primo giorno di quotazione, quello di creare un gruppo leader italiano sui mercati internazionali. Il nostro status di azienda quotata ci ha consentito di aggregare tante altre realtà italiane e straniere, ampliare e diversificare i nostri mercati, prodotti, canali commerciali e brands".Il Dividendo Straordinario (cedola n. 10) verrà messo in pagamento con, record date martedì 4 febbraio e data di pagamento mercoledì 5 febbraio, secondo il calendario di Borsa Italiana. La proposta di distribuzione sarà sottoposta all'Assemblea ordinaria degli azionisti che sarà convocata con apposito avviso per il giorno 27 gennaio in prima convocazione e occorrendo per il giorno 28 gennaio 2025 in seconda convocazione.