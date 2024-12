National Grid, investimenti fino a 35 miliardi di sterline nel settore della trasmissione

National Grid

(Teleborsa) -, società britannica che possiede e gestisce reti elettriche e di gas in UK e USA, prevedefino a marzo 2031 nel suo business plan RIIO-T3 per la sua attività National Grid Electricity Transmission (NGET).Sono inclusidi oltre 11 miliardi di sterline per mantenere e aggiornare le reti esistenti, insieme ai lavori di costruzione per i primi tre dei progetti Accelerated Strategic Transmission Investment (ASTI) in cui sono state approvate le valutazioni del progetto. Inoltre, sono previstidi circa 24 miliardi di sterline, che include circa 15 miliardi di sterline per aumentare la capacità di rete, la maggior parte dei quali si riferisce agli ulteriori 14 progetti ASTI confermati; l'investimento in pipeline include anche potenziali progetti aggiuntivi che potrebbero essere innescati dalle mutevoli priorità del governo del Regno Unito."Questo piano rappresenta il- ha detto il CEO John Pettigrew - Attraverso di esso raddoppieremo quasi la quantità di energia che può essere trasportata in tutto il paese, sosterremo l'elettrificazione delle industrie di oggi e di domani; creeremo nuovi posti di lavoro; e sosterremo gli investimenti in entrata per il Regno Unito"."Ora ènello sviluppo di un quadro di investimento che ci consenta di raggiungere gli obiettivi senza precedenti e con la rapidità necessaria per raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici del Regno Unito", ha aggiunto Pettigrew.