Partecipate statali valgono il 15% del PIL e il 28% della capitalizzazione di Borsa

(Teleborsa) -confermano unitaliana, rappresentando ilitaliano e mostrando unadi quella complessiva della Borsa di Milano. E’ quanto evidenzia la sesta edizione del "Rapporto sui bilanci delle Società partecipate dallo Stato 2017-2023" realizzato dal, che mette a confronto i numeri di fine 2023 cn quelli dell'anno precedente e le previsioni sul 2024.Dall’analisi emerge uncomplessivo di, in diminuzione di 139 miliardisui 467,6 miliardi del 2022, ma in aumento del 44,1%, più di 100 miliardi, rispetto ai 227,8 miliardi del 2017. Nelleper fatturato di tutte le società italiane, le partecipate statali occupano i primi tre posti e sei dei primi venti. Considerando la ripartizione del fatturato per settore, il 76,3% è realizzato nell’, il 10,9% nella, il 9,6% nei; quote di poco superiori all’1% per ict, editoria, sport e tempo libero e inferiori per servizi alla P.A. o ambiente e territorio.Il 2023 chiude condi euro, con un calo di 5,7 miliardisull’anno precedente, ma raddoppiando (+106,5%) sul 2019. Ilè stato didi euro, in discesa di 6,2 miliardi (-15,6%) sui 40,2 miliardi del 2022, ma in aumento sui 21,6 del 2017 (+57,5%). Il rapporto tra margine operativo netto e fatturato si attesta al 10,3%, in linea con la media del 10% dei sei anni precedenti;, tra il 2022 ed il 2023, sonoda 213,1 miliardi, ma risultano in aumento di 81,4 miliardi sul 2017 (+62,5%). Il rapporto tra debiti finanziari e fatturato si attesta al 64,3%, mentre era al 57% nel 2017.. Le partecipate statali hanno infatti raggiunto, in termini di, cn un notevole incremento rispetto ai 457.648 del 2017. Il fatturato per dipendente è stato di 680mila euro.Guardando alledelle singole aziende, pur nella diversità dei settori di appartenenza, si segnalano lein termini di(36%),(29,1%),(28,1%),(26,7%),(+25,5%), meno bene Stretto di Messina, Open Fiber, Ansaldo Energia, PSN-Polo Strategico Nazionale, Giubileo 2025, Sogesid.Le società con ilsono(53,5%),(44,6%),(44%),(43,2%),(34,9%),(34,2%); meno bene fanno Stretto di Messina, Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, Valvitalia, PSN-Polo Strategico Nazionale, Ansaldo Energia, Open Fiber.Leche hannosono: Ansaldo Energia, Ita Airways, Open Fiber, PSN-Polo Strategico Nazionale, Sogesid, Stretto di Messina.I maggiorisono, che insiemedi tutte le Partecipate statali;Le società con il migliore rapportorisultano Gse, Fibercop, Eni, Eutalia, PSN-Polo Strategico Nazionale, Enel, Snam. Le società con il migliore rapportosono: IPZS, Sogei, Gse, Sogin, Rai, Saipem, Leonardo.L’analisi di CoMar ha valutato anche l'andamento tendenziale per il 2024 delle 11 società quotate-, Enel, Eni,, Italgas, Leonardo, Poste,, Saipem, Snam, Terna - sulla base dei risultati dei primi 9 mesi dell'anno. Queste societàdi tutte le partecipate statali prese in esame., presentando i risultati al terzo trimestre,, mentre altreulteriormente.Ilè passato da 179,6 miliardi di euro aed è, quindi, diminuito, in un anno, di 10,1 miliardi, con 14,4 miliardi persi solo da Enel (-17,1%) ed Eni (-3,7%), che non sono compensati dalla crescita registrata da altre sette Partecipate; all’opposto, Terna (+17,8%) e Leonardo (+17,6%)., seppur di poco, di 182 milioni di euro, da 13.251 a 13.433 milioni, con i migliori risultati per Saipem (+160,7%) e Leonardo ((+142,55); meno bene Eni (-46,8%) e Snam (-9,1%).delle partecipate statali è: considerando anche il settore bancario,, con, Enav, Enel, Eni, Fincantieri, Leonardo, Italgas, Poste Italiane, Raiway, Saipem, Snam,, Terna. A queste 13 quotate, se ne aggiungono, come Amco, Invitalia, Cdp, Ferrovie dello Stato Italiane, Rai, Sace.Al 10 dicembre 2024, le 13 quotate pubblichedei 790,1 miliardi di tutta la Borsa Italiana., la percentuale di(considerando anche Cdp) è: Enav (53,3%), Fincantieri (71,3%), Poste Italiane (64,3%), Raiway (65%). Le partecipazioni minori si hanno per Enel (23,6%), Terna (29,8%), Eni (30,4%), Leonardo (30,2%), Snam (31,4%). Come esercizio teorico, considerando la quota detenuta dallo Stato in ognuna delle 13 singole Partecipate quotate e la capitalizzazione di ciascuna di queste, sempre al 10 dicembre 2024, ilrisulta ammontare aNegli ultimi tre anni, il, alleggerendo posizioni per esigenze di finanza pubblica o aumentandole in alcuni settori straytegici. Solo considerando il periodo più recente, sono esempi del ridisegno l'acquisizione del 16% di NetCo, società risultante dal conferimento in FiberCop dell’infrastruttura di rete di Tim, le trattative per l’acquisizione di Telecom Italia Sparkle, il collocamento di un ulteriore 15% del capitale di Banca MPS, il soddisfacimento delle ultime condizioni per il closing dell’operazione di concentrazione tra Ita Airways e