Poste Italiane, ok UE a misura di compensazione italiana da 344 milioni di euro

Poste Italiane

(Teleborsa) - Laha, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, unal'operatore postaleper il suo obbligo di servizio pubblico di garantire la distribuzione della stampa per editori e organizzazioni senza scopo di lucro, tra gennaio 2020 e fine aprile 2026.In base alla misura, Poste Italiane riceverà unaper coprire i costi sostenuti per adempiere all'obbligo di servizio pubblico. Questa decisione fa seguito alle precedenti decisioni della Commissione che approvavano la compensazione del servizio pubblico per Poste Italiane nel 2019 (per il periodo tra il 2017 e il 2019) e nel 2012 (per il periodo tra il 2009 e il 2011).La Commissione ha concluso che la compensazione è conforme alle disposizioni del quadro sui Services of General Economic Interest (SGEI) . Più specificamente, la Commissione ha rilevato che la missione di distribuzione della stampa affidata a Poste Italiane costituisce un SIEG e soddisfa i criteri di incarico del quadro sui SIEG. La Commissione ha inoltre rilevato che la compensazione non supererà il costo netto della fornitura del servizio pubblico, garantendo che