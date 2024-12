Smart Capital, exit dal co-investimento in club deal su Venpa

Smart Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha, a seguito del preliminare firmato in data 10 ottobre 2024 che prevedeva l'acquisizione di Venpa da parte del fondo di private equity Sagard MidCap.L'operazione Venpa, di dimensioni contenute per Smart Capital in quanto realizzata nel primo semestre del 2021, ovverodella società, si inserisce nell'area di business dedicata ai co-investimenti.Con l'operazione Smart Capital realizza un'importante plusvalenza pari a circa 3,2 volte il capitale investito, realizzando unVenpa è un gruppo italiano fondato nel 1981 con sede a Dolo, specializzato nel noleggio di mezzi per il sollevamento da cantiere e macchine movimento terra destinate al settore cantieristico e infrastrutturale sia in Italia che all'estero, offrendo servizi complementari di consulenza, assistenza, formazione e trasporto. In questi anni Venpa ha registrato una significativa crescita ed ha rafforzato la propria posizione di leadership sul mercato italiano, passando da circa 40 milioni di ricavi e 14 milioni di Ebitda a circa, consolidando la propria presenza sia attraverso una crescita organica che tramite un'ampia strategia di M&A, affermandosi come soggetto aggregatore in un mercato altamente frammentato.