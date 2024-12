Adventure, accordo vincolante per acquisizione Primo Network: operazione da 4,6 milioni di euro

Adventure

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata all'Euronext Growth Milan, ha firmato un accordo vincolante per l’acquisto del 100% delle quote di Primo Network, tra i primari operatori in Italia nel settore della mediazione creditizia. La società venditrice è Primo Holding Srl, che detiene il 100% delle quote dell'azienda.Il prezzo pattuito per l’acquisto delle quote di Primo Network è pari adi cui 1,856.000 da pagarsi per cassa e2,806 milioni tramite 167.467 azioni Adventure di nuova emissione al prezzo di 16,76 euro per azione (sempre da pagarsi al closing)."Siamo orgogliosi di poter annunciare che Primo Network Srl, un’azienda storica, leader nel mercato di riferimento, da oltre 20anni, è entrata a far parte della famiglia di Adventure Spa - ha dichiarato, Amministratore Delegato di Adventure -. Per noi rappresenta un’operazione strategica che da una parte rientra negli obiettivi del piano industriale e dall’altra conferma i propositi di crescita della società, sempre più indirizzata ad ampliare i verticali, puntando anche nella fattispecie sulla mediazione creditizia, un settore strategico per il mondo dei comparatori"."Questa operazione ci permette di guardare al futuro e rappresenta un’opportunità di crescita per Primo Network, ma anche per i nostri dipendenti, agenti e clienti. Per noi si apre il mondo dell’online solo sfiorato finora. Entrare a far parte di una società quotata come Adventure ci consente di beneficiare di risorse sempre più ampie, nuove tecnologie e un’ampia gamma di prodotti e opportunità per soddisfare sempre meglio le esigenze del mercato", ha aggiunto, Amministratore di Primo Network.