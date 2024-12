CDP presenta il nuovo Piano Strategico 2025-2027: 81 miliardi per cinque pilastri

(Teleborsa) -di Cassa Depositi e Prestiti () ,"Oggi, per l’Italia del futuro", mette sul piattoper promuovere ladel Sistema Paese, stimolare lae perverso una "Just Transition". Sono questi gli obiettivi prioritari del nuovo Piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione presieduto da, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale,Il Pianoin cui l’Europa e l’Italia sono chiamate ad affrontare- dal calo demografico all’aumento dei consumi energetici, dall’accesso alle materie prime critiche a un nuovo panorama di finanza pubblica e tassi di interesse - edmetterà in atto interventi volti a, consolidando il ruolo di banca promozionale per lo sviluppo del Paese, potenziando le logiche di impatto e sostenibilità e promuovendo la trasformazione digitale delle imprese e della Pubblica Amministrazione."Nell’ultimo triennio CDP ha consolidato anche grazie al fondamentale sostegno degli azionisti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Fondazioni di origine bancaria, il proprio ruolo di istituzione al servizio di aziende, pubbliche amministrazioni e territori", ha dichiarato il, aggiungendo "il nuovo Piano potenzierà la nostra azione come volano per lo sviluppo dell’Italia, con un significativo impatto a livello economico, sociale e ambientale".ha spiegato che il Gruppo, grazie al nuovo Piano Strategico, "pone solide basi per svolgere un ruolo cruciale come piattaforma di finanza e competenze a sostegno della crescita del Paese". "Negli ultimi tre anni - ha sottolineato - il Gruppo ha affrontato una profonda trasformazione grazie alla quale ha saputo evolversi mettendo al centro i valori di sostenibilità, diversità e inclusione. Oggi, in uno scenario decisamente cambiato, la nostra azione si amplierà a nuove aree di intervento con ulteriori strumenti e iniziative in grado di rispondere alle prossime sfide che dovranno affrontare famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni centrali e locali".Ilaveva sancito undel Gruppo basato u unache aveva consentito di rafforzare il suo sostegno a imprese, infrastrutture e territori e potenziato l’attività di advisory a favore della Pubblica Amministrazione.Questo approccio aveva consentito a CDP di generare un, misurabile in un% e circacreati o mantenuti, in particolare donne e giovani. E sul fronte economico-finanziario, il Gruppo, nel triennio 2022-2024,in termini di risorse impegnate e attivate, con unaaccompagnata a una significativa ricostituzione del capitale.Nel prossimo triennio, Cassa Depositi e Prestiti accrescerà il sostegno a favore di imprese, infrastrutture e PA, impegnandodi euro, in aumento del 24% rispetto al target di 65 miliardi del Piano 2022-2024, in grado di attivareper circain crescita del 32% rispetto all’obiettivo di 128 miliardi del precedente Piano, anche grazie all’Queste risorse verrannoe suddivise fra i. Tutte linee di intervento chea livello economico e sociale, con effetti positivi concreti e tangibili su imprese, infrastrutture, Pubblica Amministrazione e territori, anche a livello internazionale.Nel dettaglio, la fetta più ampia perdi euro saranno destinati: di questi circa 9 miliardi a sostegno dellodel Paese e circa 11 miliardi a beneficio della, attraverso attività di finanziamento e gestione di risorse pubbliche. Per quanto riguarda le, l’obiettivo è fissato adi volumi, potendo far leva, a partire da questo Piano, sulle, la società del Gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo.Nel settore dell’si prevede un programma diper sostenere le imprese in portafoglio e realizzare nuove operazioni in aziende strategiche e fondi.Sul frontesarà impegnato circa 1 miliardo nellaanche per interventi di rigenerazione urbana, nel sostegno al settore turistico e, in collaborazione con le Fondazioni bancarie, per l'ampliamento dell’offerta sul fronte dell’abitare sociale, con il debutto nel nuovo segmento del ‘Service Housing’ a favore dei lavoratori del settore privato e dei servizi pubblici essenziali.Sul fronte della, attraverso l’impiego di circa 5 miliardi di euro di risorse in stretta collaborazione con il Sistema italiano della Cooperazione, verrà rafforzata ulteriormentee in linea con gli impegni assunti dal Paese, grazie anche alla piena attivazione di fonti e strumenti disponibili.Tutto ciò si tradurrà, anche grazie a uny, in investimenti sostenuti nel prossimo triennio per circa 170 miliardi di euro.