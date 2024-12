Gruppo BCC Iccrea, Fitch migliora Outlook a Positivo e conferma BBB

(Teleborsa) -hasul rating dele della capogruppo Iccrea Banca a "" da "Stabile", confermando sia il rating a lungo termine (Long-Term IDR) a "BBB-" che il viability rating (VR) a "bbb-".L'outlook positivo riflette l'aspettativa di Fitch che il profilo di business del Gruppo BCC Iccrea possa trarre beneficio sia dal moderato miglioramento del contesto operativo italiano che dalle iniziative strategiche intraprese, come le, volte a rafforzare e diversificare la generazione dei ricavi. Fitch prevede inoltre che il Gruppo possa ulteriormentelordi, mantenendo livelli di copertura ben superiori agli standard europei.Fitch sottolinea infine come gli attuali rating del Gruppo riflettano l'in Italia, una, un'adeguata qualità degli attivi con elevati livelli di copertura, una concentrazione degli impieghi inferiore alla media, una granulare base di depositi e un'elevata capitalizzazione."Il nuovo giudizio di Fitch si unisce ad un'importante serie di riconoscimenti positivi ottenuti dal Gruppo negli ultimi mesi, consolidando ulteriormente il posizionamento dei rating del Gruppo nella categoria Investment Grade - ha detto- Questa ulteriore notizia positiva testimonia come il nostro modello di business sappia coniugare i valori della mutualità e del localismo con un'attenta e disciplinata gestione dei rischi, rendendoci oggi uno dei Gruppi più solidi del sistema".