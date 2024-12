Mare Group, via libera Cda ad acquisizione di Poweflex per 1,15 milioni di euro

Mare Group

(Teleborsa) - Il Cda di, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato di dare esecuzione all’accordo vincolante del 23 luglio 2024 relativo all’acquisizione della società, azienda italiana che opera dal 1996 nei settori Difesa, Avionica, Aerospazio, Navale e Ferroviario e offre soluzioni ingegneristiche avanzate per apparecchiature elettroniche sensibili e protezione sismica, distinguendosi per lavorazioni meccaniche ed elettroniche di alta qualità.L’Accordo Vincolante prevede l’acquisto da parte di Mare Group del(ceduto per il 41% dal socio Pietro Di Lorenzo, per il 19% dal socio Immobilgi, per il 17% dal socio Riccardo De Lucia, per il 15% dal socio Michele Antonio Di Lorenzo e per il restante 8% dal socio Mauro Fontana) per un controvalore di 1,15 milioni di euro."L’esecuzione dell’Accordo Vincolante era sottoposto a talune condizioni sospensive che risultano verificate alla data odierna, consistenti tra l’altro nello scorporo dal perimetro dell’attivo di un immobile di proprietà della Powerflex e nell’autorizzazione nel rispetto della disciplina delda parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo Powerflex un’azienda operante in settori strategici e di interesse nazionale", ha spiegato Mare Group in una nota.