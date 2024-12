Corso di 40 ore sulla crisi da sovraindebitamento: accesso all'elenco Gestori del Ministero della Giustizia

(Teleborsa) - Sarà fruibileil corso diintitolato "". Organizzato dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione nazionale ADR dei commercialisti con la Libera Università degli Studi Niccolò Cusano, il corso è conforme al D.M. 202/2014 ed al regolamento per la formazione professionale continua dei commercialisti e permette ai professionisti ditenuto presso il Ministero della Giustizia attraverso l’iscrizione ad un organismo di composizione della crisi o, se già iscritti, di assolvere l’obbligo formativo biennale previsto dal D.M. 202/2014 per il mantenimento dell’iscrizione.Le iscrizioni sono effettuabili sul sito della. Gli iscritti riceveranno una mail con le credenziali per l’accesso al corso. All’organizzazione del corso hanno lavorato il Consigliere nazionale segretario, delegato alle funzioni giudiziarie e ADR, Giovanna Greco, il presidente Antonino Trommino e l'intera Fondazione ADR.Il percorso formativo tiene conto del 'correttivo ter' che ha integrato le norme del Codice della crisi d’impresa e gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia.La presenza digarantirà un elevato grado di formazione ai partecipanti. Gli iscritti avranno modo di conoscere e approfondire le procedure disciplinate dagli articoli da 65 a 83 e da 268 a 283 del Codice della crisi non solo mediante l’erogazione di strumenti teorici e pratici, ma anche attraverso l’esame delle criticità emergenti nelle procedure sulla base della più recente giurisprudenza in materia.Il corso darà rilievo anche agli aspetti generali del Codice della crisi e in particolare alla normativa sulla Liquidazione Giudiziale in considerazione del fatto che sempre più Tribunali, nell’ambito delle procedure di liquidazione controllata, oltre a designare alla funzione di liquidatore professionisti iscritti anche nell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi, rimandano alla normativa per le Liquidazioni Giudiziali la gestione delle Liquidazioni Controllate.