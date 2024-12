Stati Uniti rischiano nuovo shutdown. Trump fa cadere disegno di legge alla Camera

Tesla

(Teleborsa) -nella tarda notte di oggi, a seguito del fallimento delle trattative volte a far passare una legge per rifinanziare il governo federale ed innalzare il tetto del debito. Alla Camera, infatti,dal Presidente eletto, che avrebbe consentito al governo die di: 38 repubblicani hanno votato contro il disegno di legge, unendosi ai democratici e facendo cadere la proposta., Amministratore delegato disu un precedente disegno di legge per rifinanziare il governo, criticato aspramente, e hanno sostenuto il nuovo disegno di legge bocciato anche dai Repubblicani, in cui era stataanche la proposta diper due anni.Il tetto del debito è l’importo massimo che il governo federale può prendere in prestito per coprire le proprie spese e, solitamente, le trattative per l'innalzamento di quel margine si sviluppano per mesi. L'inclusione di questa proposta, all'ultimo minuto, è sembrata quindi unLa nuova proposta includeva anche un’estensione di 110 miliardi di dollari di aiuti in caso di catastrofi e fondi per l'agricoltura, che era parte delle richieste chiave avanzate dai Democratici, ma l'aver inserito la norma sul tetto del debito ha fatto saltare l'intera proposta di legge, anche perché lo, in minoranza alla Camera,delle proposte di legge non concordate sino all'ultimo dettaglio.aveva dichiarato mercoledì dia gennaioe di volere l’abolizione permanente di questa clausola che limita l'azione del governo in carica.