Wall Street torna a correre, apertura positiva dopo allontanamento pericolo shutdown

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

finanziario

(Teleborsa) - A Wall Street, ilapre la giornata con un aumento dello 0,96%, a 41.206 punti, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'che registra un aumento dell'1,34%.Effervescente il(+1,78%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+1,35%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,13%),(+1,60%) e(+1,39%).Apertura positiva favorita dalla fiducia dalle notizie provenienti dai segnali provenienti dalla politica americana che sembrano aver scongiurato il rischio. Nella serata di ieri il leader democratico del Senatoha infatti annunciato il sostegno al disegno di legge sui finanziamenti provvisori elaborato dai repubblicani per impedire la chiusura del governo, nonostante le riserve all'interno del suo partito.Scenario economico dominato ancora dalla politica commerciale delche ha ulteriormente inasprito le tensioni con l'Ue minacciando di imporre undel 200% sulle, tra cui vini e champagne, come rappresaglia per la decisione dell'Unione Europea di imporre un dazio del 50% sulSono tornati a salire intanto i prezzi deldopo le dichiarazioni del presidente russoche ha rimandato la decisione sulla proposta statunitense di un cessate il fuoco nella guerra inin attesa di un confronto con il presidente Trump.