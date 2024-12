Agenzia delle Entrate, Commercialisti: auguri a Carbone e riconoscimento a Ruffini

(Teleborsa) - In occasione della sua nomina alla direzione dell’, il Consiglio nazionale dei commercialisti formula i migliori auguri di buon lavoro a"Facciamo le nostre congratulazioni al", afferma. "Il Consiglio nazionale – aggiunge - ha già avuto modo di apprezzare in questi anni le sue importanti doti umane e professionali nel suo ruolo dapprima di direttore centrale Grandi contribuenti e internazionale e poi di Capo della Divisione Contribuenti e di Vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate. Abbiamo avuto con luisvoltasi sempre in un clima di rispetto reciproco e di fattiva interlocuzione. Siamo certi che questa collaborazione potrà ora intensificarsi ed essere ancor più fruttuosa. Il rapporto tra Agenzia delle Entrate e Commercialisti italiani è del resto determinante per il buon funzionamento del nostro sistema fiscale. Ci attende un lavoro importante, ciascuno per quanto di sua competenza, per assicurare la piena applicazione della riforma tributaria".De Nuccio spiega che l’auspicio della categoria è anche quello che "l’interlocuzione tra le nostre due realtà possa portare a un deciso miglioramento nei rapporti tra i nostri iscritti e gli uffici territoriali dell’Agenzia, con benefici di cui godrebbero non solo i commercialisti ma anche tutti i contribuenti".Il numero uno dei commercialisti italiani ", per l’impegno profuso e per il significativo ammodernamento della macchina fiscale del nostro Paese, con l’introduzione di importanti innovazioni strutturali".