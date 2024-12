ASTM, Standard Ethics conferma rating di sostenibilità

(Teleborsa) -ha, colosso italiano del settore delle infrastrutture. Si tratta del settimo notch su nove (nella fascia "Very Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Viene fatto notare che, a seguito del delisting avvenuto nel 2021, la società hache operano in attività complesse a livello internazionale.Si(Environmental, Social, Governance) contenuti nel Piano di Sostenibilità, che scaturiscono da un sistema di governo della Sostenibilità in linea con le indicazioni di Onu, Ocse e Ue e con le migliori pratiche internazionali. Tali presidi si consolidano non solo nelle attività nell'ambito europeo ma accompagnano e integrano la strategia di espansione internazionale del Gruppo. I processi di rendicontazione extra-finanziaria, nonché le politiche di Sostenibilità in ambito ambientale e sui diritti umani, sono al centro di una revisione ai sensi delle evoluzioni normative a livello europeo.Pur considerando l'assetto proprietario, residuanonell'organo di amministrazione, di recente nomina.Ladi lungo periodo è positiva.