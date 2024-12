Banca Sistema, rilievi Bankitalia non modificano profilo di rischio

Banca Sistema

(Teleborsa) -ha ricevuto il rapporto della Vigilanza che contiene la formalizzazione di alcuni rilievi di conformità, a seguito dell’accertamento ispettivo conclusosi lo scorso ottobre. I relativi si riferiscono, in particolare, a regole e prassi adottate dalla Banca per la mitigazione degli effetti degli orientamenti EBA sull’applicazione della Definizione di Default (DoD).Il principale rischio di credito di Banca Sistema riguarda la pubblica amministrazione e debitori pubblici (il 95% circa del portafoglio crediti scaduti della Banca riguarda esposizioni nei confronti della PA con una limitata esposizione al rischio di credito).La Banca, a quanto si apprende, ritiene che "il contenuto del richiamato rapporto ispettivodella stessa".A prescindere dalla rappresentazione di un reale rischio di credito collegato, spiega la banca, "l’interpretazione fornita dall’Autorità di Vigilanza sull’applicazione delle citate Linee Guida fa sì che tali crediti vengono sostanzialmente equiparati a quelli dei debitori privati, col paradosso che debbano essere classificati in stato di default soggetti di cui è indubbia la solvibilità".