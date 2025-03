Arkios Italy si rafforza nel M&A con l'ingresso di Lorenzo Valentino e Francesca Musto

(Teleborsa) -, una delle principali Investment Bank indipendenti nel segmento mid-market,con l'ingresso nel suo top management di Lorenzo Valentino (ex Palladio Holding Group) e Francesca Musto (ex Banca Profilo e Sator Private Equity), che vanno ad affiancare e rafforzare la struttura manageriale del segmento M&A.vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore M&A, Corporate Finance e Private Equity, con un track record di oltre 70 operazioni concluse. Per 15 anni ha ricoperto ruoli apicali all'interno di Palladio Holding Group (ex Palladio Finanziaria) quali Managing Partner di Palladio Holding Group, membro del Comitato Direttivo e CEO della controllata Palladio Corporate Finance, di cui ha curato la nascita e la gestione.vanta più di 20 anni di esperienza in ambito M&A, Advisory, Financial Services, lending e Portfolio Management, con un forte focus sul segmento mid-market, grazie principalmente alle sue esperienze come Investment Banking Director in Banca Profilo e ai diversi ruoli all'interno del Fondo Sator, dopo aver iniziato la sua carriera in PwC, in ambito M&A."Con l'ingresso di Lorenzo e Francesca, Arkios fa un importante passo nel suo percorso strategico di rafforzamento sul crescente mercato dell'M&A (dopo la cessione della sua partecipazione in Integrae Sim a Banca Valsabbina) dove, da sempre, rappresenta uno dei principali player italiani nel segmento mid-market (e non solo), a fianco di grandi Investment Bank italiane e straniere", ha dettodi Arkios Italy.