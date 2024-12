Nextalia annuncia la vendita di Diagram: prima exit del fondo Nextalia private equity

(Teleborsa) -("Nextalia" o la "Societa`") comunica di aver sottoscritto un accordo vincolante per la cessione dell’intera partecipazione detenuta nel(il "Gruppo" o "Diagram") a un consorzio composto da CDP Equity e Trilantic Europe (l’"Operazione"). L’Operazione prevede, tra l’altro, il, societa` controllata da B.F. S.p.A. ("BF") e del top management di Diagram, guidato dall’, al fianco dei nuovi azionisti. Si tratta della prima exit del fondo Nextalia Private Equity, a soli due anni dall’investimento iniziale.Diagram e` leader neiIl Gruppo serve trasversalmente un insieme diversificato di clienti – tra cui agricoltori, filiere agro- alimentari, banche, assicurazioni ed enti pubblici con soluzioni tecnologiche proprietarie. Diagram, con il supporto di Nextalia, ha completato un ambizioso percorso di acquisizioni, mirato ad ampliare il proprio portafoglio di competenze, tecnologie e mercati. Sotto la direzione del suo top management, il Gruppo ha registrato una crescita esponenziale ed e` oggi riconosciuto come uno dei principali operatori europei nel suo mercato di riferimento.L’Operazione testimonia la capacita` di Nextalia di supportare la creazione di aziende leader nei rispettivi settori di riferimento. Grazie al suo apporto unico di competenze strategiche e network distintivo, Nextalia si distingue nel panorama dei private market come partner strategico per lo sviluppo e il successo delle proprie partecipate., ha commentato: "Siamo orgogliosi del percorso intrapreso da Diagram sotto la guida di Nextalia. Questa operazione, la prima exit del nostro fondo flagship Nextalia Private Equity, rappresenta una testimonianza concreta della nostra capacita` di creare valore attraverso solide strategie industriali e un supporto attivo di Nextalia allo sviluppo. In soli due anni, Diagram ha consolidato una posizione di leadership nel mercato agritech, ponendo solide basi per una crescita futura sostenibile"., ha dichiarato: "Questa operazione testimonia l’impegno del Gruppo BF nel promuovere soluzioni innovative e sostenibili per il settore agroindustriale. Grazie alla partnership con Nextalia, di cui siamo orgogliosamente azionisti, Diagram e` diventato un campione europeo; il nostro reinvestimento riflette la fiducia nel progetto e nella capacita` del Gruppo di continuare a innovare"., ha aggiunto: "Voglio ringraziare il team di Nextalia per il prezioso supporto e sostegno, in questi due anni abbiamo costruito in tempi brevi un leader europeo nel proprio mercato di riferimento, gettando le basi per un solido e concreto percorso di crescita."Il completamento dell'Operazione e` soggetto a condizioni sospensive in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni.Nextalia e Diagram sono state assistite da Intesa Sanpaolo (attraverso il dipartimento Corporate Finance Mid Cap della divisione IMI Corporate & Investment Banking), Deloitte, Legance, Latham & Watkins, Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, Orrick, Herrington & Sutcliffe per gli aspetti UK, e ERM. Gruppo BF e` stato assistito da Esiodo.