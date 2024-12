Ucraina, Trump: voglio incontrare al più presto Putin

(Teleborsa) - Il presidente eletto degli Stati Uniti,, ha dichiarato di voler incontrare presto il presidente russoe di mettere "rapidamente" fine alla guerra in Ucraina. "Una delle cose che voglio fare rapidamente è incontrare il presidente Putin e anche lui è d'accordo", ha dichiarato intervenendo all'evento Turning Point USA a Phoenix, in Arizona.Intanto Putin ha intenzione di vendicare un raid diche ha preso di mira la russa Kazan, a mille chilometri dal confine, e punta sul gas per mantenere un'influenza sull'Europa. Nel fine settimana ha incontrato al Cremlino il premier slovacco, preoccupato come l'ungherese Orban dallo stop di Kiev al transito del gas russo sul territorio ucraino. "Non prolungheremo" l'verso l'Europa, "non daremo la possibilità a Mosca di guadagnare altri miliardi sul nostro sangue e sulla pelle degli ucraini", aveva annunciato il presidente ucrainoal Consiglio europeo del 19 dicembre. La conferma è poi arrivata anche da Putin, il giorno dopo nella conferenza stampa di fine anno: il contratto quinquennale scadrà il 31 dicembre e non verrà rinnovato.Intanto, secondo quanto riportato dal Financial Times, il team per la transizione di Donald Trump sta spingendo per far uscire gli Stati Uniti dall'il primo giorno della nuova amministrazione. Secondo gli esperti interpellati dal quotidiano economico questa decisione avrebbe un impatto "catastrofico" sulla salute globale perché eliminerebbe la principale fonte di finanziamenti dell'OMS danneggiando la sua capacità di rispondere alle crisi di sanità pubblica come la pandemia di coronavirus.Nel 2020, Trump aveva avviato il processo per lasciare l'Organizzazione accusando l'agenzia di essere sotto il controllo della. Joeaveva poi lavorato per ricucire i rapporti.