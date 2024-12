Vincenzo Carbone alla guida dell’Agenzia delle Entrate

(Teleborsa) - Ilha ufficializzato lacome, succedendo a Ernesto Maria Ruffini. L’annuncio è arrivato oggi, lunedì 23 dicembre, ponendo fine a una fase di incertezza seguita alle dimissioni di Ruffini, rese pubbliche il 13 dicembre.Carbone, figura interna all’Agenzia e già numero due dell’organigramma nella sede di via del Giorgione, è stato scelto dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dal viceministro Maurizio Leo, confermando quanto anticipato nei giorni scorsi da ItaliaOggi. La nomina proietta Carbone alla guida dell’ente fino a gennaio 2026.Il. Sebbene il rapporto di Ruffini con l’Agenzia si concluderà ufficialmente il 31 dicembre 2024, i tempi tecnici per la conferma definitiva della nomina prevedono ulteriori passaggi: due conferenze unificate, approvazione del Consiglio dei ministri e registrazione del contratto presso la Corte dei Conti. Tuttavia, in qualità di direttore vicario, Carbone sarà già operativo come facente funzione nel caso di eventuali ritardi.