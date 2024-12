Eurotech, Susanna Curti si dimette da consigliere non esecutivo

Eurotech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), ha ricevuto ledella consigliera non esecutiva e non indipendenteCurti era stata nominata dall'unicapresentata da Emera S.r.l., in occasione dell'assemblea ordinaria della Società del 27 aprile 2023, alla quale non appartengono altri candidati non eletti. La medesima era anche componente del comitato nomine e remunerazione e non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica.Curti risulta titolare di unapari al 50% del capitale sociale di CGI Holding S.r.l., la quale è a sua volta titolare di una partecipazione pari al 75% del capitale sociale di Blue Energy Group S.p.A., società queste ultime che risultano nel complesso detenere una partecipazione complessiva pari a circa il 46,5% del capitale sociale di Emera S.r.l., azionista di maggioranza relativa della società.