H-Farm, sottoscritto patto parasociale pari al 17,50% del capitale

H-Farm

(Teleborsa) -, piattaforma di innovazione quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che alcuni azionisti di minoranza hanno sottoscritto unLa comunicazione alla società è arrivata da parte dell'azionista significativo, anche per conto degli azionisti Lumar S.r.l., Carryllon Invest S.r.l., Marco Consonni, Giorgio Consonni, Alessandro Consonni, Eastern Star S.r.l., Odissea S.r.l., Value Investors S.r.l., Massimo Dell'Acqua, Sinv Holding S.p.A. e Marvit S.r.l., titolari complessivamente di 35.036.497 azioni, pari al 17,50% del capitale sociale.Il patto è stato sottoscritto per "una, nonché di una maggior valorizzazione delle proprie azioni", si legge in una nota.Il patto parasociale - avente, salvo disdetta) - prevede: l'impegno a consultarsi al fine di esprimere, nelle assemblee che si terranno sino alla data di scadenza del Patto Parasociale, voto coerente ed omogeneo e la costituzione di una "assemblea del sindacato", nella quale i soci si impegnano a riunirsi prima di ogni assemblea, per discutere di volta in volta delle materie poste all'ordine del giorno; l'impegno a esercitare nelle assemblee che si terranno sino alla data di scadenza del Patto Parasociale il proprio diritto di voto attribuito dalle e relativo alle azioni sindacate in conformità a quanto deliberato dall'assemblea del sindacato; l'impegno a presentare una lista congiunta di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione, nonché una lista congiunta di candidati per la nomina del collegio sindacale, impegnandosi altresì` a esprimere il voto sulla nomina di amministratori e sindaci in conformità a quanto previsto dal Patto Parasociale; l'impegno a non realizzare atti di disposizione delle proprie partecipazioni sino alla data di scadenza del Patto Parasociale.