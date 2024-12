Seduta positiva a Wall Street, bene tech e semiconduttori

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 42.907 punti, mentre, al contrario, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,73% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In denaro il(+1,01%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell'(+0,92%).Martedì, la Borsa di New York chiude in anticipo alle 13:00 ET per la, mentre il mercato obbligazionario chiude alle 14:00. Il mercato è chiuso anche mercoledì per il giorno diIn luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,35%),(+1,26%) e(+1,04%). Il settore, con il suo -0,57%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,48%),(+1,32%),(+1,23%) e(+0,82%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,04%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,56%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,52%.Al top tra i, si posizionano(+5,54%),(+5,52%),(+4,52%) e(+4,25%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,80%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,67%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,62%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,34%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,2%)16:00: Vendita case nuove (atteso 666K unità; preced. 610K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -17,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 220K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,6 Mln barili; preced. -934K barili)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 4,6%).