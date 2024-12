Antiriciclaggio, aggiornate le regole tecniche per i commercialisti

(Teleborsa) -esprime soddisfazione per il parere favorevole espresso dalin relazione all’aper l’adempimento degli obblighida parte dei Commercialisti.Nel rispetto di quanto previsto nel programma di mandato, il Consiglio Nazionale ha infatti aggiornato le Regole Tecniche approvate nel 2019, affinandone e snellendone i contenuti in. La revisione organica delle Regole Tecniche si è resa necessaria ai fini del loro, da un lato,intervenute e, dall’altro, alle risultanze emerse in sede di prima applicazione negli studi professionali.Nel rispetto di tale indirizzo, la, coordinata dalla Consigliera nazionale delegata all’Area antiriciclaggio,, ha proceduto alla revisione del documento che, approvato dal Consiglio Nazionale lo scorso 17 aprile, è stato trasmesso al Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per il relativo parere a cui si è giunti a seguito di unLadel documento "Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 d.lgs. 231/2007 applicate dagli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni" troverà applicazioneda parte del Consiglio Nazionale